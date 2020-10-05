Люминесцентная краска по новой технологии Нокстон

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Компания Нокстон™ – лидер в области производства новейших светящихся красок, люминофоров, флуоресцентных и светоотражающих красок, ультрафиолетовых пигментов, современных перламутровых и люминесцентных красок и эмалей. Новые технологии, которые используются нами в изготовлении самосветщейся продукции, позволяют нам достигать невероятных показателей яркости и длительности свечения. Рассмотрите варианты партнерства с нашей производственной компаний на выгодных условиях. Мы ищем партнеров по всему миру. Франшиза от Noxton является безусловно инновационной идеей и может стать отправной точкой в открытии Вами нового вида бизнеса с высокой рентабельностью и невероятным интересом со стороны покупателей.

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Люминесцентная краска Нокстон Эта краска светится сама по себе в темноте. Иногда ее еще называют Купить люминесцентную краску Noxton для широкого спектра поверхностей можно по выгодной цене.



Только представьте себе такие области использования как: светящиеся диски на автомобиле, люминесцентная бумага для печати и декора, светящиеся цветы на 8 Марта, декоративный светонакопительный песок, светящиеся в темноте футболки и многое другое. Фирма Noxton Technologies уже давно занимает лидирующие позиции в СНГ на рынке фотолюминесцентных красок и самосветящейся продукции.



Основные преимущества люминесцентной краски Нокстон: Узнаваемый популярный бренд Noxton, которому доверяют. Мы поставляем продукцию по всему миру.

Самый широкий в мире ассортимент светящихся в темноте красок (19 видов).

ассортимент светящихся в темноте красок (19 видов). Самый большой выбор цветов свечения в темноте (около 25 вариантов)

Новая технология безопасного самосвечения в эмалях, которая на световой год опережает все то, что есть на рынке сейчас. У нас в прямом смысле нет конкурентов!

Полностью сертифицированная продукция, которая успешно продается в Украине, по всему СНГ, ЕС, США и в других странах.

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Обратите внимание на другие наши продукты. Люминофор ТАТ 33 – это светящийся порошок, который является основным компонентом светящейся люминесцентной краски Нокстон и обеспечивает непрерывное свечение до 8 часов (в некоторых случаях до 12 часов). Сегодня мы готовы предложить покупателю 25 видов люминофора. Это самый большой ассортимент светонакопительных пигментов в мире! Люминесцентный пигмент ТАТ 33 не имеет ничего общего с фосфором или фосфорной краской (яркость свечения нашего продукта в 25 раз выше) и полностью безопасен для человека.

Нокстон и обеспечивает непрерывное свечение до 8 часов (в некоторых случаях до 12 часов). Сегодня мы готовы предложить покупателю 25 видов люминофора. Это светонакопительных пигментов в мире! Люминесцентный пигмент ТАТ 33 не имеет ничего общего с фосфором или фосфорной краской (яркость свечения нашего продукта в 25 раз выше) и полностью безопасен для человека. Флуоресцентная краска Noxton Ultraviolet - ярко светится в лучах ультрафиолета. Она имеет привлекательный насыщенный цвет днем и значительно увеличивает видимость покрашенного объекта. Часто ультрафиолетовые составы используют в дизайне интерьеров, для оформления клубов и ресторанов, в боди-арте. Фабрика Нокстон готова предложить 18 видов флуоресцентной эмали. Наши преимущества: очень маленький расход, стойкость к выгоранию, яркая флуоресценция при малейшем воздействии УФ лучей.

Светоотражающая краска Нокстон после нанесения на поверхность придает ей выраженные отражающие способности. Теперь каждый раз при направлении луча света на покрашенное место оно будет подсвечиваться в темноте. Наша световозвращающая эмаль часто используется в разметке дороги, обозначении пешеходных переходов, нанесении сигнальных линий на металлических элементах конструкций, изготовлении дорожных знаков. Достигаемый светоотражающий эффект способен значительно поднять уровень безопасности на дорогах и промышленных объектах, в частном секторе. Узнать больше и купить светоотражающую краску Noxton.

Перламутровая краска Noxton Pearl способна переливаться различными оттенками одного цвета или даже несколькими цветами при изменении интенсивности света или угла обозрения, а также в движении. Производственная фабрика Нокстон выпускает 19 видов хамелеон краски. Области использования: дизайн интерьеров и экстерьеров, автотюнинг, сувенирная продукция, боди-арт и многое другое. Купить перламутровую базу или лак можно с помощью нашего каталога.

Франшиза Нокстон по светящейся краске . Станьте первым в своем городе. Выгодные условия, всесторонняя помощь и поддержка производителя, лучшие цены на люминесцентные дисперсии и люминофоры. Эта краска светится сама по себе в темноте. Иногда ее еще называют светящаяся краска . Зарядка происходит от любого источника света – солнце, лампочка, фары автомобиля, ультрафиолет, офисный свет и т.д. Для зарядки требуется совсем немного времени. Например, в случае с солнцем свечение можно получить даже после 10 секунд на улице. Длительность люминесцентного светящегося эффекта до 8-12 часов. Количество циклов перезарядки – неограниченное.Noxton для широкого спектра поверхностей можно по выгодной цене.Только представьте себе такие области использования как: светящиеся диски на автомобиле, люминесцентная бумага для печати и декора, светящиеся цветы на 8 Марта, декоративный светонакопительный песок, светящиеся в темноте футболки и многое другое. Фирма Noxton Technologies уже давно занимает лидирующие позиции в СНГ на рынке фотолюминесцентных красок и самосветящейся продукции.Перейдите на отдельную страницу, чтобы выбрать и купить светящуюся краску Noxton по выгодной цене.Обратите внимание на другие наши продукты.





Матирующая паста для стекла дает возможность получать любой формат векторного рисунка на стекле или керамике. Крем наносится на стеклянную поверхность на 15-20 минут, в результате чего получаем матовый рисунок или сплошное матирование. Матирующая паста TS 20 полностью безопасна для человека. В составе нет плавиковой кислоты.

Матирующая жидкость для стекла – это жидкий вариант пасты, имеет текучесть как у воды. Данный состав используется для сплошного матирования керамики или стекла, которое на 15 минут погружается в емкость с жидкостью.

Матирующая паста для гранита содержит повышенное количество активных компонентов, которые нужны для лучшей проработки поверхности гранита или керамогранита. Оцените также отдельное направление – матирование стекла . Эта уникальная технология позволяет получать очень дешево и быстро матовое покрытие или рисунок на всех типах поверхностей, которые содержат в себе кремний: стекло, керамическая плитка, зеркала любого типа, фарфоровые изделия, гранит, керамогранит и др. Это отличная замена пескоструйной обработке стекла. В рамках этой технологии можем предложить следующее.

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