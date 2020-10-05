Люминесцентная краска по новой технологии Нокстон

Люминесцентная краска по новой технологии НокстонДобро пожаловать на официальный сайт компании Noxton!
Компания Нокстон™ – лидер в области производства новейших светящихся красок, люминофоров, флуоресцентных и светоотражающих красок, ультрафиолетовых пигментов, современных перламутровых и люминесцентных красок и эмалей. Новые технологии, которые используются нами в изготовлении самосветщейся продукции, позволяют нам достигать невероятных показателей яркости и длительности свечения. Рассмотрите варианты партнерства с нашей производственной компаний на выгодных условиях. Мы ищем партнеров по всему миру. Франшиза от Noxton является безусловно инновационной идеей и может стать отправной точкой в открытии Вами нового вида бизнеса с высокой рентабельностью и невероятным интересом со стороны покупателей.
Сегодня мы можем предложить Вам такие высококачественные продукты:
Люминесцентная краска НокстонЭта краска светится сама по себе в темноте. Иногда ее еще называют светящаяся краска. Зарядка происходит от любого источника света – солнце, лампочка, фары автомобиля, ультрафиолет, офисный свет и т.д. Для зарядки требуется совсем немного времени. Например, в случае с солнцем свечение можно получить даже после 10 секунд на улице. Длительность люминесцентного светящегося эффекта до 8-12 часов. Количество циклов перезарядки – неограниченное. Купить люминесцентную краску Noxton для широкого спектра поверхностей можно по выгодной цене.
Только представьте себе такие области использования как: светящиеся диски на автомобиле, люминесцентная бумага для печати и декора, светящиеся цветы на 8 Марта, декоративный светонакопительный песок, светящиеся в темноте футболки и многое другое. Фирма Noxton Technologies уже давно занимает лидирующие позиции в СНГ на рынке фотолюминесцентных красок и самосветящейся продукции.
Основные преимущества люминесцентной краски Нокстон:
- Узнаваемый популярный бренд Noxton, которому доверяют. Мы поставляем продукцию по всему миру.
- Самый широкий в мире ассортимент светящихся в темноте красок (19 видов).
- Самый большой выбор цветов свечения в темноте (около 25 вариантов)
- Новая технология безопасного самосвечения в эмалях, которая на световой год опережает все то, что есть на рынке сейчас. У нас в прямом смысле нет конкурентов!
- Полностью сертифицированная продукция, которая успешно продается в Украине, по всему СНГ, ЕС, США и в других странах.
- Самое лучшее соотношение цена-качество, маленький расход и высокий выход готовой продукции (например, с 1 л светящейся в темноте красочки для цветов можно покрасить до 1500 роз. А теперь представьте себе рентабельность!)
- Низкая цена люминесцентной краски дает возможность быстро нарастить обороты и завоевать большой рынок сбыта.
- Выгодная программа партнерства. Франшиза на светящуюся продукцию Нокстон очень быстро окупается. Если Вас интересует новый вид бизнеса и условия сотрудничества с нами, жмите на ссылку.
Обратите внимание на другие наши продукты.
- Люминофор ТАТ 33 – это светящийся порошок, который является основным компонентом светящейся люминесцентной краски Нокстон и обеспечивает непрерывное свечение до 8 часов (в некоторых случаях до 12 часов). Сегодня мы готовы предложить покупателю 25 видов люминофора. Это самый большой ассортимент светонакопительных пигментов в мире! Люминесцентный пигмент ТАТ 33 не имеет ничего общего с фосфором или фосфорной краской (яркость свечения нашего продукта в 25 раз выше) и полностью безопасен для человека.
- Флуоресцентная краска Noxton Ultraviolet - ярко светится в лучах ультрафиолета. Она имеет привлекательный насыщенный цвет днем и значительно увеличивает видимость покрашенного объекта. Часто ультрафиолетовые составы используют в дизайне интерьеров, для оформления клубов и ресторанов, в боди-арте. Фабрика Нокстон готова предложить 18 видов флуоресцентной эмали. Наши преимущества: очень маленький расход, стойкость к выгоранию, яркая флуоресценция при малейшем воздействии УФ лучей.
- Светоотражающая краска Нокстон после нанесения на поверхность придает ей выраженные отражающие способности. Теперь каждый раз при направлении луча света на покрашенное место оно будет подсвечиваться в темноте. Наша световозвращающая эмаль часто используется в разметке дороги, обозначении пешеходных переходов, нанесении сигнальных линий на металлических элементах конструкций, изготовлении дорожных знаков. Достигаемый светоотражающий эффект способен значительно поднять уровень безопасности на дорогах и промышленных объектах, в частном секторе. Узнать больше и купить светоотражающую краску Noxton.
- Перламутровая краска Noxton Pearl способна переливаться различными оттенками одного цвета или даже несколькими цветами при изменении интенсивности света или угла обозрения, а также в движении. Производственная фабрика Нокстон выпускает 19 видов хамелеон краски. Области использования: дизайн интерьеров и экстерьеров, автотюнинг, сувенирная продукция, боди-арт и многое другое. Купить перламутровую базу или лак можно с помощью нашего каталога.
- Франшиза Нокстон по светящейся краске. Станьте первым в своем городе. Выгодные условия, всесторонняя помощь и поддержка производителя, лучшие цены на люминесцентные дисперсии и люминофоры.
- Матирующая паста для стекла дает возможность получать любой формат векторного рисунка на стекле или керамике. Крем наносится на стеклянную поверхность на 15-20 минут, в результате чего получаем матовый рисунок или сплошное матирование. Матирующая паста TS 20 полностью безопасна для человека. В составе нет плавиковой кислоты.
- Матирующая жидкость для стекла – это жидкий вариант пасты, имеет текучесть как у воды. Данный состав используется для сплошного матирования керамики или стекла, которое на 15 минут погружается в емкость с жидкостью.
- Матирующая паста для гранита содержит повышенное количество активных компонентов, которые нужны для лучшей проработки поверхности гранита или керамогранита.
Новостной блок Noxton:
- Узнайте, как мы используем фото люминесцентную краску Нокстон для изготовления светящихся цветов по самой низкой цене.
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